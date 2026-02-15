LPI-J: Erledigung der Öffentlichkeitsfahndung Pia Ferworn
Jena (ots)
Die Vermisste aus Jena konnte nach telefonischer Kontaktaufnahme, am 15.02.2026, gegen 16 Uhr, durch die Erziehungsberechtigten in Kassel wohlbehalten angetroffen und zur Wohnanschrift in Jena überführt werden. Die Polizei Jena bedankt sich für die Mithilfe.
