Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dreister Diebstahl

Weimar (ots)

Am Samstagmorgen in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 09:40 Uhr entwendete ein Unbekannter eine Spendenbox der Archäologischen Gesellschaft Thüringen mit circa 50,00 EUR Bargeld vom Kassenbereich im Museum für Ur- und Frühgeschichte in der Weimarer Humboldtstraße. Zeugen, die Angaben zu Tat oder Täter machen können, werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0039290/2026 telefonisch unter 036438820 oder per Mail unter pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell