LPI-J: Werkzeug von Koppel gestohlen
Weimar/Weimarer Land (ots)
Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Elektrowerkzeuge sowie Strohschutzfließ von einer Koppel in Grammetal. Anschließend entfernten sie sich in mit dem Beutegut im Wert von über 600 Euro in unbekannte Richtung. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl wurde eingeleitet.
