LPI-J: Werkzeug von Koppel gestohlen

Weimar/Weimarer Land (ots) - Blut-, Reifen- und Schleifspuren erweckten die Aufmerksamkeit eines Jagdpächters aus Kranichfeld. Dieser stellte Sonntagmittag fest, dass ein unbekannter sowie unberechtigter Täter eine Bache sowie einen Frischling geschossen und entwendet haben muss. Die hinzugerufenen Beamten der PI Weimar leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Jagdwilderei ein, um weitere Tatumstände zu ermitteln. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

