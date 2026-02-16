PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Werkzeug von Koppel gestohlen

Weimar/Weimarer Land (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Elektrowerkzeuge sowie Strohschutzfließ von einer Koppel in Grammetal. Anschließend entfernten sie sich in mit dem Beutegut im Wert von über 600 Euro in unbekannte Richtung. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

