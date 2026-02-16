PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Jagdwilderei in Kranichfeld

Weimar/Weimarer Land (ots)

Blut-, Reifen- und Schleifspuren erweckten die Aufmerksamkeit eines Jagdpächters aus Kranichfeld. Dieser stellte Sonntagmittag fest, dass ein unbekannter sowie unberechtigter Täter eine Bache sowie einen Frischling geschossen und entwendet haben muss. Die hinzugerufenen Beamten der PI Weimar leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Jagdwilderei ein, um weitere Tatumstände zu ermitteln.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 15.02.2026 – 20:25

    LPI-J: Erledigung der Öffentlichkeitsfahndung Pia Ferworn

    Jena (ots) - Die Vermisste aus Jena konnte nach telefonischer Kontaktaufnahme, am 15.02.2026, gegen 16 Uhr, durch die Erziehungsberechtigten in Kassel wohlbehalten angetroffen und zur Wohnanschrift in Jena überführt werden. Die Polizei Jena bedankt sich für die Mithilfe. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Inspektionsdienst Jena ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 11:23

    LPI-J: Graffito an Museum

    Weimar (ots) - Abermals musste ein eingesetzter Wachschutz in der Nacht zu Sonntag am Goethe-Nationalmuseum ein Graffito feststellen. Mit schwarzer Farbe wurde durch einen Unbekannten zwischen 20:30 Uhr des Vorabends und Sonntag 01:45 Uhr ein polizeifeindlicher Schriftzug an die Hausfassade angebracht. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100,00 EUR. Zeugen, die Angaben zu Tat oder Täter machen können, werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren