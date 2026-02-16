Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Übungsgranate sorgt für Polizeieinsatz

Jena (ots)

Ein besorgter Vater meldete Sonntagvormittag, dass seine Kinder auf einem Spielplatz in Lobeda-West einen granatenähnlichen Gegenstand ausgebuddelt haben. Die hinzugerufenen Kräfte des ID-Jena teilten nach Begutachtung des Gegenstandes die Einschätzung des 39-Jährigen, sperrten den Bereich um den Spielplatz ab und alarmierten den Kampfmittelräumdienst. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Gegenstand um eine Übungs-Handgranate handelte. Sie wurde fachgerecht geborgen und abtransportiert.

