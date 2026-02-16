LPI-J: Schnelle Hilfe durch Verkehrskontrolle
Jena (ots)
Zu einem medizinischen Notfall kam es am Sonntagnachmittag in Jena-Winzerla. Die Beamten des ID-Jena führten gerade Verkehrskontrollen durch, als sie von einer 49-jährigen Radfahrerin angesprochen wurden. Sie klagte über Schmerzen und brauchte dringend medizinische Hilfe. Die Beamten alarmierten umgehend einen Rettungswagen, der die Dame in ein Krankenhaus brachte. Sie konnte so, schnellstmöglich einer ärztlichen Versorgung zugeführt werden.
