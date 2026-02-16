PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schnelle Hilfe durch Verkehrskontrolle

Jena (ots)

Zu einem medizinischen Notfall kam es am Sonntagnachmittag in Jena-Winzerla. Die Beamten des ID-Jena führten gerade Verkehrskontrollen durch, als sie von einer 49-jährigen Radfahrerin angesprochen wurden. Sie klagte über Schmerzen und brauchte dringend medizinische Hilfe. Die Beamten alarmierten umgehend einen Rettungswagen, der die Dame in ein Krankenhaus brachte. Sie konnte so, schnellstmöglich einer ärztlichen Versorgung zugeführt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 10:25

    LPI-J: Übungsgranate sorgt für Polizeieinsatz

    Jena (ots) - Ein besorgter Vater meldete Sonntagvormittag, dass seine Kinder auf einem Spielplatz in Lobeda-West einen granatenähnlichen Gegenstand ausgebuddelt haben. Die hinzugerufenen Kräfte des ID-Jena teilten nach Begutachtung des Gegenstandes die Einschätzung des 39-Jährigen, sperrten den Bereich um den Spielplatz ab und alarmierten den Kampfmittelräumdienst. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 10:25

    LPI-J: Hundeleine führt zu Beleidigung

    Jena (ots) - Zu einer Beleidigung kam es am Sonntagmorgen im Paradiespark in Jena. Eine 38-jährige Hundehalterin sowie ihr 39-jähriger Begleiter gingen mit ihren drei Hunden spazieren. Alle Hunde waren dabei angeleint. Dies missfiel offensichtlich einem 42-jährigen Hundebesitzer der ebenfalls mit seinem, nicht angeleinten Hund, im Paradies spazieren ging. Er beleidigte die ihm entgegenkommenden Hundehalter und warf ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 10:23

    LPI-J: Werkzeug von Koppel gestohlen

    Weimar/Weimarer Land (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Elektrowerkzeuge sowie Strohschutzfließ von einer Koppel in Grammetal. Anschließend entfernten sie sich in mit dem Beutegut im Wert von über 600 Euro in unbekannte Richtung. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren