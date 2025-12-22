Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Jugendlicher mit Messer verletzt

Saarbrücken (ots)

Am 19.12.2025 wurde die PI Saarbrücken-Stadt über eine Auseinandersetzung in der Bahnhofstraße informiert. Im Rahmen der Auseinandersetzung soll es auch zum Einsatz eines Messers gekommen sein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte an der Örtlichkeit (Bahnhofstraße Höhe ehem. Kaufhofgebäude) hatte sich die Tätergruppe bereits in Richtung St. Johanner Markt bzw. Sulzbachstraße entfernt. Vor Ort stellte sich heraus, dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 17 Geschädigten und einer Personengruppe gekommen ist, in deren Rahmen der Geschädigte mit einem Messer attackiert und im Bereich des linken Rippenbogens verletzt wurde. Er trug eine ca. 2,5 cm tiefe und breite Schnittwunde davon, die durch den eingetroffenen Rettungswagen erstversorgt werden musst. Der Geschädigte wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht, konnte inzwischen jedoch wieder entlassen werden.

Die Tätergruppe wurde wie folgt beschrieben:

- 3 männliche Personen - dunkel gekleidet - ca. 20-25 Jahre alt - arabisches Aussehen - Haupttäter hatte nach hinten gegelte Haare und einen Oberlippen- sowie Kinnbart

Bei sachdienlichen Hinweisen zu den Tätern bzw. der Tat wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt.

