Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Täterfestnahme nach Wohnungseinbruchsdiebstahl in Saarbrücken

Saarbrücken (ots)

Am 19.12.2025, gegen 15:00 Uhr, kam es in der Johannisstraße im Saarbrücker Stadtteil St. Johann zu einem Tageswohnungseinbruch in ein Mehrparteienhaus. Hierbei verschafften sich die beiden Täter gewaltsam Zutritt zu dem Tatanwesen und zur Wohnung der Geschädigten. Während der Tatbegehung wurde ein weiterer Bewohner des Anwesens auf die beiden Täter aufmerksam und informierte die Polizei. In der Folge konnten beide Personen noch am Tatort festgenommen werden. Bei den Tätern handelt es sich um zwei kroatische Staatsangehörige (männlich: 16 Jahre, weiblich 23 Jahre) ohne festen Wohnsitz. Für beide Personen wurde am 21.12.2025 im Rahmen einer Vorführung bei dem Bereitschaftsgericht beim Amtsgericht Saarbrücken ein Haftbefehl erlassen, woraufhin sie der Justizvollzugsanstalt zugeführt wurden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Aus Anlass des zugrundelegenden Sachverhaltes weißt die Polizei darauf hin, bei Verlassen des Hauses, insbesondere in der dunklen Jahreszeit und über die Feiertage, folgende Hinweise zu beachten:

   - Schließen Sie die Haustür immer ab
   - Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren
   - Verstecken Sie ihren Schlüssel niemals draußen
   - Achten Sie auf Fremde in ihrer Wohngegend oder auf dem 
     Nachbargrundstück
   - Geben Sie keine Hinweise auf ihre Abwesenheit, wie z.B. in 
     sozialen Medien oder auf dem Anrufbeantworter
   - Informieren Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen sofort die 
     Polizei.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt
SBR-STADT- KED
Mainzer Straße 132
66121 Saarbrücken
Telefon: 0681/9321-233
E-Mail: PI-SB-Stadt-Service@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt
