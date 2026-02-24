Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Polizei warnt vor Pkw-Aufbrüchen

Heilbronn (ots)

Oedheim: Pkw-Aufbrüche verhindern - was hilft?

Aufgrund jüngster Ereignisse im Raum der Gemeinde Oedheim wendet die Polizei Heilbronn sich nun mit Handlungsempfehlungen an die Bürger. Hintergrund sind Pkw-Aufbrüche, bei denen persönliche Gegenstände entwendet worden sind. Um derartige Geschehnisse zu vermeiden, ist es grundsätzlich ratsam, Wertgegenstände wie Geldbörsen, Bargeld im Allgemeinen, wichtige Dokumente und dergleichen niemals unbeaufsichtigt im Fahrzeug zu belassen. Falls dies unumgänglich sein sollte, ist dafür ein geeigneter Ort im Fahrzeuginneren auszuwählen. Im Optimalfall sollten der oder die Gegenstände nicht von außen einsehbar sein, das heißt sie sollten in entsprechenden verschlossenen Behältnissen wie Handschuhfach oder der Armlehne verstaut werden. Was Diebe abschreckt, ist der Eindruck, dass ein Versuch erfolglos bleiben wird. Es empfiehlt sich daher, den Fahrzeuginnenraum beim Aussteigen möglichst überschaubar zu hinterlassen, ohne Angriffsfläche zum Wühlen, beispielsweise zwischen Kleidungsstücken und Taschen zu bieten. Ein Weiterer wichtiger Faktor ist die Verriegelung des Fahrzeugs. Vor allem im Hinblick auf den nahenden Sommer sollten beim Parken des Fahrzeugs stets alle Fenster und Cabrio-Dächer geschlossen werden. Selbst ein kleiner offener Spalt wird unter Umständen durch einen Gelegenheitstäter ausgenutzt. Diese Maßnahmen sollten - unabhängig von Parkdauer und Tageszeit - stets eingehalten werden. Des Weiteren kann es sinnvoll sein, an gut ausgeleuchteten und belebten Orten zu parken, sofern dies im Bereich des Möglichen liegt. Viele Leute an einem Ort schrecken Täter oft von Grund auf ab, aus Angst erwischt zu werden. An privaten, schlecht einsehbaren Stellplätzen kann es außerdem hilfreich sein, eine Videoüberwachung oder einen Lichtsensor mit Bewegungsmelder zu installieren, um präventiv entgegenzuwirken.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell