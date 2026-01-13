Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Sexualdelikt am Bahnhofsgebäude - Polizei bittet um Hinweise

Nordhorn (ots)

Am Donnerstag, dem 08.01.2026, kam es gegen 23:10 Uhr am Bahnhofsgebäude in Nordhorn, Frensdorfer Ring 2, zu einem Sexualdelikt.

Nach bisherigen Erkenntnissen beobachtete ein bislang unbekannter Mann eine im Bahnhofsgebäude tätige Reinigungskraft von außerhalb des Gebäudes und nahm dabei sexuelle Handlungen an sich vor. Zunächst hielt sich der Täter an einem Fenster neben dem Hintereingang des Bahnhofsgebäudes in Richtung der Bahngleise auf. Im weiteren Verlauf begab er sich um das Gebäude herum und stellte sich vor den Haupteingang, wo er erneut im Sichtfeld des Opfers entsprechende Handlungen vornahm.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- etwa 35 bis 40 Jahre alt

- westeuropäisches Erscheinungsbild

- circa 1,75 bis 1,80 Meter groß

- schlanke Statur

- Jacke mit übergezogener Kapuze

- führte einen Rucksack mit

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Identität des Täters geben können, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 / 3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell