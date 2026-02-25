Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Zeugenaufrufe nach Unfallflucht und Einbruch

Hohenlohekreis (ots)

Künzelsau-Gaisbach: VW von Unbekanntem beschädigt

Das Polizeirevier Künzelsau sucht Zeugen, nachdem am Dienstagabend ein in der Robert-Bosch-Straße in Gaisbach geparkter VW von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt wurde. Die Besitzerin parkte ihren schwarzen Golf gegen 18:50 Uhr auf dem Parkplatz gegenüber dem Gebäude eines Spielkreises. Als sie gegen 20:15 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, bemerkte sie einen Unfallschaden an der linken Seite ihres Fahrzeugs. Aufgrund der Spuren am VW geht die Polizei davon aus, dass der Schaden von einem weißen Fahrzeug verursacht wurde. Anstatt den Zusammenstoß der Polizei oder der Besitzerin zu melden, fuhr die unbekannte Person einfach davon. Der Schaden am Golf beläuft sich ersten Schätzungen nach auf rund 3.000 Euro. Zeugen, die im Unfallzeitraum sachdienliche Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, diese unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Öhringen/ Schöntal-Bieringen: Zeugen nach Diebstahl eines Lkws und Einbruch in Unternehmensgebäude gesucht

Nach dem Diebstahl eines Lkws eines Öhringer Baumarktes und dem Einbruch in ein Unternehmensgebäude in Schöntal-Bieringen sucht die Polizei nach Zeugen. Unbekannte hatten am späten Samstagabend, gegen 23:50 Uhr den LKW eines Baumarktes in der Straße Steinsfeldle in Öhringen aufgebrochen, den Laster kurzgeschlossen und waren damit nach Schöntal-Bieringen zu einem Unternehmen für Zerspannungstechnik in der Poststraße gefahren. Dort brachen die Täter eine Tür auf, um ins Innere des Firmengebäudes zu gelangen. Die Unbekannten öffneten von Innen ein Zufahrtstor und fuhren mit dem gestohlenen Fahrzeug auf das Gelände, wo sie zahlreiche Metallstangen und Werkzeuge in den Lkw und einen VW Crafter des Unternehmens, der anschließend ebenfalls gestohlen wurde, luden. Die Einbrecher entfernten sich schließlich mit dem LKW, dem Transporter und weiteren Fahrzeugen in unbekannte Richtung. Zeugen, denen in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen Öhringen und Bieringen der Lkw des Baumarkts mit drei Buchstaben und orangefarbenem Aufdruck aufgefallen ist, oder die rund um die beiden Tatorte anderweitige verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

