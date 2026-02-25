Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Wahlplakate beschädigt, mit Pkw in Elz gefahren und verlorene Felge verursacht Unfall

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Buchen: Mehrere Wahlplakate beschmiert - Zeugen gesucht

Unbekannte beschmierten zu Wochenbeginn mehrere Wahlplakate in Buchen. Zwischen Montag und Dienstag wurden die Plakate am Kreisverkehr in der Bödigheimer Straße beklebt und mit Filzstift Beleidigungen angebracht. Die Höhe des verursachten Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

Mosbach-Neckarelz: Mit Pkw in Elz gefahren

Bereits am vergangenen Samstag fuhr ein 19-Jähriger in Neckarelz mit seinem Pkw in die Elz. Kurz nach Mitternacht hatte sich der junge Mann unter der Stelzenbrücke, auf der die Bundesstraße 37 verläuft, in seinen Opel Astra gesetzt und wollte wohl austesten, wie schnell das Auto fahren könnte, weshalb er Gas gab und in Richtung des Verkehrsübungsplatzes raste. Hierbei überschätzte er vermutlich seine Fahrereigenschaften und unterschätzte die gefahrene Geschwindigkeit von circa 100 km/h. Um eine Kollision mit einem Brückenpfeiler zu vermeiden, musste der 19-Jährige seinen Pkw nach rechts in die Wiese lenken. Auch hier gelang es ihm nicht das Fahrzeug zum Stillstand zu bringen, weshalb es schließlich in der angrenzenden Elz landete. Der Fahrer und sein 17-jähriger Beifahrer konnten den Opel rechtzeitig verlassen bevor dieser bis zum Fahrzeugdach im Wasser versank. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt. Der Astra musste im Anschluss von Feuerwehr und Abschleppdienst geborgen werden.

Haßmersheim: Verlorene Felge verursacht Unfall - Zeugen gesucht

Am Dienstagvormittag ereignete sich bei Haßmersheim aufgrund einer verlorenen Stahlfelge ein Unfall. Gegen 11:15 Uhr befuhr ein 54-Jähriger mit seinem Audi die Kreisstraße 3947 in Richtung Neckarmühlbach, als er mit seinem Fahrzeug eine auf der Fahrbahn liegende Stahlfelge überfuhr. Hierbei wurde der Unterboden des Audis beschädigt. Der Sachschaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun den Besitzer der Felge. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

