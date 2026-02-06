Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Opel geklaut

Giessen (ots)

Gießen: Opel geklaut

Vermutlich mittels Originalschlüssel klaute ein Unbekannter einen Opel in der Weststadt. Ein vergessener Schlüsselbund mit dem Autoschlüssel wurde der Verliererin zuvor unterschlagen. Der Dieb nutze dies aus und fuhr mit dem in der Hartdalle geparkten Zafira davon. Bemerkt wurde das Fehlen des schwarzen Autos heute Morgen gegen 6.50 Uhr, wann genau es gestohlen wurde, ist noch unklar. An dem Fahrzeug waren die amtlichen Kennzeichen GI-MI 8583 angebracht.

Die Ermittler bitten um Hinweise: Wer kann Angaben zum Verbleib des Opel Zafiras und Personen machen, die das Fahrzeug seit dem Diebstahl nutzen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

