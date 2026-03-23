Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Birkenau: Zeugen nach Unfallflucht mit gestürzter Radfahrerin gesucht

Birkenau (ots)

Am Montag (09.03.26), gegen 13:35 Uhr, kam es am Ortsausgang von Reisen in Fahrtrichtung Ober-Mumbach zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine Radfahrerin befuhr die rechte Fahrbahnseite, als sie von einem bislang unbekannten schwarzen Fahrzeug überholt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen erfolgte der Überholvorgang mit unzureichendem Seitenabstand, wodurch die Radfahrerin nach rechts abgedrängt wurde. In der Folge geriet sie mit ihrem Fahrrad an die Kante des Gehwegs, verlor die Kontrolle und stürzte.

Die Radfahrerin erlitt hierbei Verletzungen und musste sich im Anschluss in ärztliche Behandlung begeben. Das Fahrrad wurde erheblich beschädigt und ist nicht mehr fahrbereit.

Der Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die verletzte Person zu kümmern.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, sich bei der Polizeistation Heppenheim unter der 06252-706-0 zu melden.

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