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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Kripo ermittelt nach Raub
Wer hat etwas gesehen?

Weiterstadt (ots)

Nachdem sich in der Nacht zum Samstag (21.3.) in der Darmstädter Straße ein Raub zugetragen hat, sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge soll aus einer Gruppe von mindestens vier Personen heraus gegen 0.50 Uhr ein 56-Jähriger geschlagen und getreten worden sein. Nachdem die Täter die Jacke sowie Geldbörse des Mannes an sich genommen hatten, flüchteten sie in verschiedene Richtungen vom Tatort.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten drei Tatverdächtige im Alter von 20 sowie 26 Jahren vorläufig festgenommen werden. Sie mussten die Beamtinnen und Beamten mit zur Wache begleiten und eine erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen. Im Anschluss wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt.

Wer den Vorfall beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, Kontakt mit den Ermittlerinnen und Ermittlern der Kripo in Darmstadt (K10) unter der Rufnummer 06151/9690 aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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