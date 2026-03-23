POL-DA: Kelsterbach: Wohnungseinbrecher flüchten ohne Beute
Kelsterbach (ots)
Nach einem Einbruch hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Freitag (20.03.), in der Zeit zwischen 17.00 und 20.30 Uhr, drangen Einbrecher gewaltsam über die Balkontür in eine Erdgeschosswohnung in der Hundert-Morgen-Straße ein und durchsuchten Kommoden und Schubladen. Die ungebetenen Besucher flüchteten anschließend aber ohne Beute vom Tatort.
Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Rüsselsheim ist unter der Rufnummer 06142/6960 zu erreichen.
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