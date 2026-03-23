Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Polizeieinsatz wegen Autoinsasse mit Schusswaffe

Raunheim (ots)

Die Mitteilung über einen Autoinsassen mit einer augenscheinlichen Schusswaffe hat in der Nacht zum Samstag (21.03.) zu einem Polizeieinsatz geführt.

Gegen 1.15 Uhr wurden die Beamten in die Flörsheimer Straße gerufen. Passanten hatten gemeldet, dass ein Autoinsasse eines mit insgesamt vier Personen besetzten Fahrzeugs eine Schusswaffe zur Schau stellte und das Magazin entfernte. Die Ordnungshüter waren schnell zur Stelle und trafen das Auto in der Nähe an. Sie fanden anschließend eine Schreckschusspistole samt Munition, für die der 19 Jahre alte mutmaßliche Tatverdächtige eine waffenrechtliche Erlaubnis besaß. Bedroht oder gar verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand.

Die Beamten stellten die Waffe und die Patronen dennoch im Rahmen der Gefahrenabwehr sicher. Über die Polizei wird nun die zuständige Waffenbehörde zur Prüfung weiterer Maßnahmen in Kenntnis gesetzt.

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