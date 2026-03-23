Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Einbrecher hebeln Küchenfenster auf

Lampertheim (ots)

Drei bislang unbekannte Täter brachen am Freitagabend (20.03.), gegen 19.40 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Adriastraße ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten über ein aufgehebeltes Küchenfenster zunächst Zugang in das Haus. Im Innern durchsuchten sie die Räume und entwendeten vermutlich Schmuck. Sie flüchteten nach Angaben von Nachbarn anschließend in einem schwarzen Audi, in dem ein weiterer Insasse saß. Ein sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) ist mit dem Fall betraut und hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 06252 - 706-0 entgegen.

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