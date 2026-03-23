Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Sachbeschädigung am Bürgerhaus/Drei Kinder unter Verdacht

Bischofsheim (ots)

Nach dem Hinweis eines Zeugen hat eine Polizeistreife am Sonntagabend (22.03.) drei Jungen im Alter von 10 bis 12 Jahren in Gewahrsam genommen, die mit Steinen auf zwei Glastüren des Bürgerhauses "Im Attich" warfen und diese hierdurch beschädigten. Der Schaden beläuft sich nach erster Schätzung auf mehrere hundert Euro. Das Trio flüchtete zunächst, kehrte aber wegen eines am Tatort verlorenen Handys wieder dorthin zurück. Die drei Buben wurden anschließend von der Polizei ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Strafrechtlich haben die strafunmündigen Tatverdächtigen noch nichts zu befürchten. Die Regulierung des angerichteten Schadens muss nun auf zivilrechtlichem Wege erfolgen.

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