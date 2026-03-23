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Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht!

Bürstadt (ots)

Bürstadt:

Am (21.03.) zwischen 13:15 Uhr und 13:45 Uhr, kam es auf dem Parkplatz der Einkaufsmärkte in der Industriestraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Parkvorgang, die Heckschürze eines blauen Peugeot beschädigte. Am beschädigten Peugeot entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Zeugen die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und/oder dem flüchtigen Fahrzeug liefern können, werden gebeten sich telefonisch unter der 06206 / 9440-0 bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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