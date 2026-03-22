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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfallflucht in der Heinrichstraße

Darmstadt (ots)

Zwischen Freitag (20.03.) 16:00 Uhr und Samstag (21.03) 17:20 Uhr erreignete sich auf dem öffentlichen Parkplatz in der Heinrichstraße eine Verkehrsunfallflucht.

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte einen geparkten roten Hyundai. Der Hyundai wurde hierbei an der hinteren linken Seite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerkannt von der Unfallstelle.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte bei dem 2. Polizeirevier Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-41210.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
1. Polizeirevier
Bismarckstraße 16
64293 Darmstadt
Telefon: 06151 / 969-41110
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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