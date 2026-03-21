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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Meldungen über mutmaßliche Giftköder
Polizei bittet Hundehalterinnen und Hundehalter zur Vorsicht

Darmstadt (ots)

Im Laufe des Samstags (21.3.) haben mehrere Zeuginnen und Zeugen telefonisch und per Onlineanzeige die Polizei in Darmstadt kontaktiert und verdächtige Gegenstände gemeldet, bei denen es sich um Giftköder handeln könnte. Diese wären im Bereich des Oberfelds und der Lichtwiese ausgelegt gewesen. Eine Zeugin hatte zudem vier orangefarbene und etwa 2 Zentimeter große Gegenstände in der Verlängerung des Seiterswegs gefunden und beim 1. Polizeirevier abgegeben. Ob es sich dabei tatsächlich um Giftköder handelt, muss jetzt geklärt werden. Mit den weiteren Ermittlungen ist die Diensthundestaffel des Polizeipräsidiums Südhessen betraut. Hundehalterinnen und Hundehalter sind zudem angehalten, beim Ausführen ihrer Vierbeiner äußerst aufmerksam zu sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Sebastian Trapmann
Telefon: 06151 / 969 - 13001
Mobil: 0173 / 659 6516
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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