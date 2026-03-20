Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizeiliche Beratungsstelle mit eigenem Stand auf der Baumesse 2026 zum Thema "Sicherheit"

Darmstadt (ots)

Auch in diesem Jahr wird die Polizeiliche Beratungsstelle mit einem eigenen Infostand an der Baumesse 2026 in Darmstadt vertreten sein und Sie über wichtige Sicherheitsthemen informieren.

An allen drei Messetagen vom 17. April bis zum 19. April 2026 finden Besucherinnen und Besucher den Stand der Beratungsstelle in Halle 3 unter der Standnummer 3.268. Die Öffnungszeiten der Messe sind jeweils von 10 bis 18 Uhr.

Bei dem Stand erwarten die Besucherinnen und Besucher viele hilfreiche Tipps zum Thema "Sicherheit" wie zum Beispiel zu den Themen: Sicherungstechnische Empfehlungen zum wirksamen Schutz vor Wohnungseinbrüchen sowie Einbruchsschutz von gewerblichen Objekten, "Wachsamer Nachbar", Tipps zur Vermeidung von Fahrraddiebstählen und Verhaltenshinweise in Bezug auf Trickdiebstahl und Taschendiebstahl.

Als besonderes Highlight wird am 18. April ab 14.30 Uhr in Halle 3 (Raum 3.000) ein sehr informativer Vortrag von Kriminalhauptkommissar Gerhard Skora zu dem Thema "Einbruchschutz" gehalten.

Die Polizeiliche Beratungsstelle lädt alle Interessierten herzlich dazu ein und freut sich über Ihren Besuch!

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