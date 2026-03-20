Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: "Sichere Innenstadt" - Zivile Polizisten stellen illegalen Handel mit Cannabis fest

Darmstadt (ots)

Im Rahmen des Programms "Sichere Innenstadt" führten zivile Ermittler am Donnerstag (19.3.) im Bereich der Innenstadt Kontrollen durch. Gegen 16 Uhr beobachteten die Beamten an der Erich-Ollenhauer-Promenade, wie ein 23-Jähriger einem 22-Jährigen eine Tasche im Austausch gegen Geld übergab. Bei einer direkt durchgeführten Kontrolle fanden sie in der Tasche sowie bei den Personen - neben Bargeld in szenetypischer Stückelung - rund 230 Gramm Haschisch und 145 Gramm Marihuana. Die Ermittlerinnen und Ermittler stellten die Gegenstände sicher und nahmen die beiden Tatverdächtigen vorläufig fest. Im Laufe des Freitagvormittags (20.3.) wurden sie dem Haftrichter beim Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Cannabis einen Haftbefehl und ordnete den Vollzug der Untersuchungshaft an. Die beiden Männer wurden daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

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