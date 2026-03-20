Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Nach versuchtem Diebstahl am Karolinenplatz

Polizei sucht Fahrradeigentümer

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Darmstadt (ots)

Am Nachmittag des 19.Oktober 2025 konnten aufmerksame Zeugen im Bereich des TU-Geländes am Karolinenplatz einen 25-Jährigen beobachten, der sich an einem Fahrrad zu schaffen machte, welches zuvor mit einem Schloss gesichert war. Der Tatverdächtige konnte vorläufig festgenommen, jedoch das sichergestellte Mountainbike, Marke Cube, Modell Aim Pro, in den Farben schwarz/grün, bislang noch keinem Besitzer zugeordnet werden.

Die Beamten fragen: Wem gehört das Rad oder wer kann Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer geben? Hinweise bitte an die Polizei in Darmstadt (Kommissariat 35) unter der Rufnummer 06151/969-0.

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