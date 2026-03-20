Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Viernheim: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Viernheim (ots)

Am Donnerstag (19.03.) zwischen 17:00 und 20:30 Uhr wurde ein geparktes Fahrzeug bei einem Verkehrsunfall in der Ludwigstraße in Viernheim beschädigt.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Ludwigstraße von der Kettelerstraße kommend in Fahrtrichtung Lorscher Straße.

Der am rechten Fahrbahnrand geparkte schwarze VW Golf wurde durch den Unfallverursacher am linken Außenspiegel touchiert und beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 400,- Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer: 06206 / 9440-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell