POL-DA: Erzhausen: Einbruch beim Sportverein
Polizei bittet um Zeugenhinweise
Erzhausen (ots)
Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag (17.3.) und Mittwochmorgen (18.3.) eine Hütte eines Sportvereins in der Heinrichstraße aufgebrochen und sich durch die Eingangstür Zugang verschafft. Sie erbeuteten anschließend mehrere Musikboxen und Packungen mit Tennisbällen und suchten damit das Weite. Die Ermittlungen hat das Darmstädter Kriminalkommissariat 42 übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.
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