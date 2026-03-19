Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Breuberg/Rai-Breitenbach: Säure auf Auto geschüttet und Reifen zerstochen/Polizei sucht Zeugen

Breuberg (ots)

An einem in der Arnheiter Straße geparkten weißen Ford Transit wurde in der Nacht zum Mittwoch (18.03.) von Unbekannten die Motorhaube und die Windschutzscheibe mit Säure überschüttet und zudem zwei Reifen des Fahrzeugs zerstochen.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Weil derzeit ein politischer Hintergrund nicht ausgeschlossen werden kann, wurden die weiteren Ermittlungen vom polizeilichen Staatsschutz des Polizeipräsidiums Südhessen übernommen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei den Beamten unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

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