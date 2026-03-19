Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Schule im Visier Krimineller

Kripo ermittelt

Darmstadt (ots)

Weil bislang unbekannte Täter in eine Darmstädter Schule einbrachen, sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen brachen die Kriminellen zwischen Dienstag (17.3.), 17.30 Uhr, und Mittwoch (18.3.), 07.30 Uhr, in die Schule in der Koblenzer Straße ein. Gewaltsam verschafften sich die Einbrecher durch ein Fenster Zugang in das Schulgebäude und durchwühlten mehrere Büroräume. Weiterhin brachen sie einen Tresor aus der Wand und flüchteten mitsamt diesem in unbekannte Richtung. Nach erster Schätzung hinterließen sie einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegen.

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