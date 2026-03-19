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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim: Einbruch in Wohnhaus/Kripo sucht Zeugen

Reichelsheim (ots)

Nachdem Kriminelle am Mittwoch (18.03.) in ein Einfamilienhaus im Finkenweg in Paffen-Beerfurth einbrachen, sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die bislang unbekannten Täter in der Zeit zwischen 17.45 und 20.00 Uhr über eine aufgehebelte Tür Zutritt in das Haus. Die ungebetenen Besucher entwendeten anschließend einen geringen Geldbetrag.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06062/953-0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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