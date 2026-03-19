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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Leeheim: Einbrecher erbeuten Schmuck

Riedstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Mittwochabend (18.03.), in der Zeit zwischen 18.50 und 19.45 Uhr, in ein Einfamilienhaus im Westring ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten über die Terrasse zunächst Zugang in das Haus. Im Innern durchsuchten sie die Räume und entwendeten unter anderem Schmuck.

Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) ist mit dem Fall betraut und hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 06142/696 - 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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