POL-DA: Riedstadt-Leeheim: Einbrecher erbeuten Schmuck
Riedstadt (ots)
Bislang unbekannte Täter brachen am Mittwochabend (18.03.), in der Zeit zwischen 18.50 und 19.45 Uhr, in ein Einfamilienhaus im Westring ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten über die Terrasse zunächst Zugang in das Haus. Im Innern durchsuchten sie die Räume und entwendeten unter anderem Schmuck.
Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) ist mit dem Fall betraut und hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 06142/696 - 0 entgegen.
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