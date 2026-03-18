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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Trickdiebe erbeuten Bargeld
Polizei warnt und gibt Tipps

Darmstadt (ots)

Nach einem Trickdiebstahl im Stadtweg, sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen. Ein bislang unbekanntes kriminelles Duo brachte am Dienstag (17.3.) gegen 12.45 Uhr eine 85-jährige Frau um Bargeld. Nach derzeitigem Ermittlungsstand lenkten die beiden Täter die Seniorin ab und schafften es so in einem unbeobachteten Moment ihre Bankkarte aus der Handtasche zu stehlen. Nachdem sie mit der Karte an einem Automaten Bargeld abhoben, suchten sie im Anschluss das Weite.

Die Darmstädter Kriminalpolizei (K 21/22) ist mit dem Fall betraut und hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise, insbesondere zur Identität der Kriminellen, nimmt die Kripo unter der Rufnummer 06151/ 969-0 entgegen.

Zum Schutz vor Trickdieben gibt die Polizei folgende Tipps und warnt: Seien Sie stets misstrauisch, wenn Sie von Unbekannten angesprochen werden. Achten Sie bei "Hilfsleistungen" auf den Abstand zum Gegenüber. Oft nutzen Trickdiebe nur einen Vorwand, um sich Ihnen zu nähern. Falls Sie Ihren Geldbeutel rausholen, lassen Sie sich nicht hineinschauen und lassen Sie sich vor allem nicht ablenken. Wehren Sie sich gegen zudringliche Personen. Sprechen Sie sie laut an und rufen Sie um Hilfe. Im Zweifel alarmieren Sie die Polizei unter der Notrufnummer 110

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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