Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Grauer Kia Proceed von Autohausgelände gestohlen

Zeugen gesucht

Weiterstadt (ots)

In der Zeit zwischen dem 2. und 18. März hatten es Kriminelle auf einen grauen Kia Proceed abgesehen. Das Fahrzeug, an dem keine Kennzeichen angebracht waren, war auf dem Gelände eines Autohändlers in der Friedrich-Schaefer-Straße abgestellt und wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand auf unbekannte Weise entwendet. Die Beamten der Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Darmstadt sind mit dem Fall betraut. Unter der Telefonnummer 06151/969-0 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen.

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