Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Zwei motorisierte Zweiräder gestohlen/Zeugen gesucht

Bensheim (ots)

Unbekannte haben in den vergangenen Tagen zwei motorisierte Zweiräder gestohlen. Ein Leichtkraftrad des Modells "GMX mit dem Kennzeichen 533 TKX wurde in der Nacht zum Dienstag (17.03.) von einem Grundstück in der Eifelstraße gestohlen. Zudem entwendeten Diebe in der Zeit zwischen Sonntagmorgen (15.03.) und Dienstagmittag (17.03.) einen Motorroller mit dem Versicherungskennzeichen 609 JAN am Bahnhof in Auerbach.

Die Polizei in Bensheim (Kommissariat 41) nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06251/8468-0 entgegen.

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