Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Einbruch in Restaurant/Polizei sucht Zeugen

Gernsheim (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (18.03.) ereignete sich ein Einbruch in ein Restaurant in der Schifferstraße. Gewaltsam verschafften sich Unbekannte zunächst Zugang das Lokal. Abgesehen hatten es die Kriminellen anschließend auf das dort aufbewahrte Geld. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt vom Tatort.

Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

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