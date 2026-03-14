Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ohne Führerschein und unter Drogeneinwirkung gefahren

Uslar (ots)

Uslar (reu.), 37170 Uslar, Braustraße, Fr. 13.03.2026, 22:25 Uhr.

Am späten Freitagabend kontrollierten Polizeibeamte der Polizei Uslar einen 24-Jährigen Pkw-Führer aus Beverungen.

Im Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Kontrollierte keinen Führerschein hatte und unter der Einwirkung von Cannabis stand.

Dem nun Beschuldigten wurde daher in der Wache eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Gegen ihn wird wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Führen von Kraftfahrzeugen unter der Wirkung von Cannabis ermittelt.

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