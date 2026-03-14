PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ohne Führerschein und unter Drogeneinwirkung gefahren

Uslar (ots)

Uslar (reu.), 37170 Uslar, Braustraße, Fr. 13.03.2026, 22:25 Uhr.

Am späten Freitagabend kontrollierten Polizeibeamte der Polizei Uslar einen 24-Jährigen Pkw-Führer aus Beverungen.

Im Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Kontrollierte keinen Führerschein hatte und unter der Einwirkung von Cannabis stand.

Dem nun Beschuldigten wurde daher in der Wache eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Gegen ihn wird wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Führen von Kraftfahrzeugen unter der Wirkung von Cannabis ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 14.03.2026 – 08:22

    POL-NOM: Unfallflucht; Zeugen gesucht

    Einbeck (ots) - Einbeck (Kr.) Freitag, 13.03.2026; 18:00 - 22:00 Uhr Am frühen Freitagabend, den 13.03.2026, parkte ein 45jähriger Anwohner seinen Pkw in der Backofenstraße, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Als er zu späterer Stunde zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Beschädigungen an der Fahrerseite in Höhe von ca. 500,- Euro fest. Demzufolge muss ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den ...

    mehr
  • 14.03.2026 – 08:13

    POL-NOM: Pkw ohne Fahrerlaubnis geführt

    Einbeck (ots) - Einbeck, OT Salzderhelden; (Kr.) Freitag, 13.03.2026; 16:44 Uhr Am Freitagnachmittag, den 13.03.2026, meldete ein namentlich bekannter Zeuge, dass ein 22jähriger Bewohner aus Salzderhelden soeben mit einem Pkw unterwegs sei, obwohl dieser nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten im Anschluss weder den beschriebenen Pkw, noch den mutmaßlichen Fahrer ...

    mehr
  • 14.03.2026 – 07:58

    POL-NOM: Ältere Dame von Haushaltshilfe bestohlen

    Einbeck (ots) - Dassel, OT Hilwartshausen; (Kr.) 01.11.2025 - 28.01.2026 Im Sommer 2025 suchte eine 74jährige Dame aus Hilwartshausen per Annonce eine Haushaltshilfe. Daraufhin hatte sich eine 47jährige Frau mit griechischer Staatsbürgerschaft bei ihr gemeldet. Unter dem Vorwand, durch einen Brand obdachlos geworden zu sein, wurde sie von der Frau eingestellt und gleichzeitig bei dieser im Wohnhaus aufgenommen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren