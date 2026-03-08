POL-ME: 61-Jähriger von zwei Jugendlichen beraubt und mit Pfefferspray angegriffen - 2603044
Erkrath (ots)
Im Erkrather Ortsteil Hochdahl haben in der Nacht auf Sonntag (8. März 2026) zwei Jugendliche einen 61 Jahre alten Mann mit Pfefferspray angegriffen und beraubt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise von Zeuginnen oder Zeugen.
Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war Folgendes geschehen:
Gegen 1:20 Uhr war der Erkrather vom Hochdahler S-Bahnhof zu Fuß über die Straße Trills nach Hause gegangen, als sich ihm auf Höhe der Kreuzung mit der Schimmelbuschstraße und der Hildener Straße von hinten zwei Jugendliche näherten. Einer der beiden fragte den Erkrather nach Feuer, ehe ihn der andere dann unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht sprühte. Die beiden Jugendlichen stießen den Mann nun in ein Gebüsch und durchsuchten ihn nach Wertgegenständen.
Sie entwendeten das Handy und die Geldbörse des Erkrathers und flüchteten daraufhin in Richtung S-Bahnhof. Ein Zeuge alarmierte die Polizei, die im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung jedoch keine verdächtigen Personen mehr antreffen konnte.
Zu den beiden Tätern liegen die folgenden Beschreibungen vor:
Erster Täter:
- männlich - etwa 16 bis 18 Jahre alt - circa 1,85 Meter groß - trug eine "Gucci"-Umhängetasche und eine Basecap sowie eine schwarze Jacke - südländisches Erscheinungsbild
Zweiter Täter:
- männlich - etwa 16 bis 18 Jahre alt - circa 1,75 ist 1,80 Meter groß - südländisches Erscheinungsbild
Der Erkrather wurde zur Ausspülung seiner Augen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.
Die Polizei fragt:
Wer kennt die beiden Täter möglicherweise oder kann die Ermittlungen der Polizei durch sonstige Hinweise unterstützen? Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath unter der Rufnummer 02104 9480-6450 jederzeit entgegen.
