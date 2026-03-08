PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mettmann

POL-ME: Auto bei Unfall überschlagen und in Bushaltestelle gekracht: Beteiligte hatten mehrere Schutzengel - 2603042

Monheim am Rhein (ots)

Am Freitag (6. März 2026) kam es in Monheim am Rhein zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Autofahrerinnen - glücklicherweise nur - leicht verletzt wurden.

Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen war Folgendes geschehen:

Gegen 17:05 Uhr war eine 37-jährige Monheimerin mit ihre Seat Ibiza aus der Niederstraße kommend in Richtung der Baumberger Chaussee gefahren. Hierbei fuhr sie nach übereinstimmenden Angaben mehrerer unabhängiger Zeugen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch den dortigen Kreisverkehr.

Hierbei geriet sie in den Gegenverkehr, stieß mit dem Mitsubishi Space Star einer 67-jährigen Hildenerin zusammen und überschlug sich mit ihrem Auto, ehe dieses in das Häuschen einer Bushaltestelle krachte und dort auf dem Dach liegend zum Stillstand kam.

Sowohl die Fahrerin als auch ihre 47-jährige Beifahrerin hatten augenscheinlich mehrere Schutzengel: So wurde die 37-Jährige nur oberflächlich beziehungsweise leicht und ihre Beifahrerin gar nicht verletzt. Auch die Fahrerin des Mitsubishi hatte Glück im Unglück und wurde nur leicht verletzt.

Beide Autos wurden bei dem Unfall aber erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit, sodass sie von einem Abschleppdienst abgeschleppt werden mussten. Auch an dem Bushaltestellehäuschen entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden.

Zur Dauer der Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge musste die Straße für rund zwei Stunden gesperrt werden.

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

