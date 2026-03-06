Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei warnt: Falsche Reinigungskraft bestiehlt Kundin - 2603038

Hilden (ots)

Am Donnerstag, 5. März 2026, bestahl eine Frau, die sich als Reinigungskraft ausgab, eine 30-jährige Hildenerin und entwendete aus einem Haus im Hildener Süden Bargeld und Wertgegenstände. Die Polizei nimmt den Diebstahl zum Anlass, um vor der Masche der Diebinnen und Diebe zu warnen, die in letzter Zeit - nicht nur in Hilden - vermehrt auftritt.

Das war nach den aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Über eine Online-Plattform hatte die Hildenerin eine Reinigungskraft gesucht. Die circa 20 bis 30 Jahre alte Täterin meldete sich daraufhin bei ihr und erschien am Donnerstag gegen 10 Uhr zum "Probearbeiten" im Haus der 30-Jährigen im Bereich Bandsbusch. Als die Hildenerin kurzzeitig im Obergeschoss abgelenkt war, durchsuchte die angebliche Haushaltshilfe im Erdgeschoss ein Arbeitszimmer und entwendete Bargeld, Goldmünzen sowie eine hochwertige Armbanduhr. Anschließend flüchtete sie in unbekannte Richtung aus dem Haus.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Einsatzkräfte keine verdächtigen Personen mehr antreffen und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Die Polizei warnt vor dem Vorgehen der Diebin, das zuletzt vermehrt auch in anderen Städten auftrat. Zudem rät sie, sich von potentiellen Haushaltshilfen stets den Ausweis zeigen zu lassen und zumindest bei erstmaligen Arbeiten permanent anwesend zu bleiben.

