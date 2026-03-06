Polizei Mettmann

POL-ME: Seniorin ausgeraubt: Polizei ermittelt und bittet um Hinweise - 2603036

Erkrath (ots)

Am Mittwoch, 4. März 2026, raubten zwei junge Männer in Erkrath eine 81-jährige Seniorin aus. Die Polizei ermittelt und sucht nach Hinweisen.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 17 Uhr hielt sich die Erkratherin auf einer Bank im Sedentaler Park auf, als sich zwei junge Männer zunächst zu ihr setzten. Als die Seniorin die Bank verließ und nach Hause gehen wollte, folgte das Duo der Dame und bedrängte sie. Dann entriss einer der beiden ihr die Geldbörse, ehe die Täter mitsamt ihrer Beute in unbekannte Richtung davonrannten.

Aufgrund der Schnelligkeit der Tat liegt nur eine eingeschränkte Täterbeschreibung vor: Beide Männer sollen zwischen 17 und 18 Jahre alt sein, dunkle Haare haben und komplett dunkel gekleidet gewesen sein.

Die Polizei fragt: Wer hat am Mittwoch im Sedentaler Park in Erkrath Verdächtiges beobachtet oder kann sonstige Hinweise geben? Diese nimmt die Polizei Erkrath unter 02104 9480-6450 jederzeit entgegen.

