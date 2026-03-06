Polizei Mettmann

POL-ME: Einladung zur Pressekonferenz: Vorstellung der Polizeilichen Verkehrsunfallstatistik 2025 - 2603039

Bild-Infos

Download

Kreis Mettmann (ots)

Die Kreispolizeibehörde Mettmann wird am kommenden Mittwoch, 11. März 2026, ihre Polizeiliche Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2025 veröffentlichen.

Hierzu sind Medienvertreterinnen und Medienvertreter zur Berichterstattung herzlich eingeladen.

Der Termin auf einen Blick:

Datum: Mittwoch, 11. März 2026

Uhrzeit: 11 Uhr

Ort: Kreispolizeibehörde Mettmann, Adalbert-Bach-Platz 1, Raum 134 / 135, 40822 Mettmann

Als Gesprächspartnerin und Gesprächsparnter - ausschließlich für Journalistinnen und Journalisten - stehen Landrätin Dr. Bettina Warnecke sowie der Leiter des Verkehrsdiensts, Erster Polizeihauptkommissar Thomas Obst, zur Verfügung.

Gemeinsam werden sie nicht nur alle relevanten Zahlen der Verkehrsunfallstatistik für das vergangene Jahr vorstellen, sondern auch die Fragen der Journalistinnen und Journalisten beantworten.

Hinweis: Wir bitten um eine Anmeldung unter pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de oder 02104 982-1010.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell