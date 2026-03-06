PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mettmann mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mettmann

POL-ME: Einladung zur Pressekonferenz: Vorstellung der Polizeilichen Verkehrsunfallstatistik 2025 - 2603039

POL-ME: Einladung zur Pressekonferenz: Vorstellung der Polizeilichen Verkehrsunfallstatistik 2025 - 2603039
  • Bild-Infos
  • Download

Kreis Mettmann (ots)

Die Kreispolizeibehörde Mettmann wird am kommenden Mittwoch, 11. März 2026, ihre Polizeiliche Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2025 veröffentlichen.

Hierzu sind Medienvertreterinnen und Medienvertreter zur Berichterstattung herzlich eingeladen.

Der Termin auf einen Blick:

Datum: Mittwoch, 11. März 2026

Uhrzeit: 11 Uhr

Ort: Kreispolizeibehörde Mettmann, Adalbert-Bach-Platz 1, Raum 134 / 135, 40822 Mettmann

Als Gesprächspartnerin und Gesprächsparnter - ausschließlich für Journalistinnen und Journalisten - stehen Landrätin Dr. Bettina Warnecke sowie der Leiter des Verkehrsdiensts, Erster Polizeihauptkommissar Thomas Obst, zur Verfügung.

Gemeinsam werden sie nicht nur alle relevanten Zahlen der Verkehrsunfallstatistik für das vergangene Jahr vorstellen, sondern auch die Fragen der Journalistinnen und Journalisten beantworten.

Hinweis: Wir bitten um eine Anmeldung unter pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de oder 02104 982-1010.

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mettmann mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mettmann
Weitere Meldungen: Polizei Mettmann
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren