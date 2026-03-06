POL-ME: Einladung zur Pressekonferenz: Vorstellung der Polizeilichen Verkehrsunfallstatistik 2025 - 2603039
Kreis Mettmann (ots)
Die Kreispolizeibehörde Mettmann wird am kommenden Mittwoch, 11. März 2026, ihre Polizeiliche Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2025 veröffentlichen.
Hierzu sind Medienvertreterinnen und Medienvertreter zur Berichterstattung herzlich eingeladen.
Der Termin auf einen Blick:
Datum: Mittwoch, 11. März 2026
Uhrzeit: 11 Uhr
Ort: Kreispolizeibehörde Mettmann, Adalbert-Bach-Platz 1, Raum 134 / 135, 40822 Mettmann
Als Gesprächspartnerin und Gesprächsparnter - ausschließlich für Journalistinnen und Journalisten - stehen Landrätin Dr. Bettina Warnecke sowie der Leiter des Verkehrsdiensts, Erster Polizeihauptkommissar Thomas Obst, zur Verfügung.
Gemeinsam werden sie nicht nur alle relevanten Zahlen der Verkehrsunfallstatistik für das vergangene Jahr vorstellen, sondern auch die Fragen der Journalistinnen und Journalisten beantworten.
Hinweis: Wir bitten um eine Anmeldung unter pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de oder 02104 982-1010.
