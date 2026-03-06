Polizei Mettmann

POL-ME: Motorrad und Pedelec aus Garage gestohlen: Polizei bittet um Hinweise - 2603034

Monheim am Rhein (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 4. März 2026, bis Donnerstag, 5. März 2026, entwendeten Unbekannte ein Motorrad und ein Pedelec aus einer Garage in Monheim am Rhein. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Die Besitzerin einer roten Burnout sowie eines silbernes Damen-Pedelecs hatte ihre Maschine und das Fahrrad das letzte Mal am Mittwochabend gegen 20 Uhr in einer Garage an der Kranichstraße abgestellt gesehen. Am Donnerstagabend stellte sie gegen 19 Uhr fest, dass das Garagentor geöffnet und die 22 Jahre alte Maschine mit Mettmanner Kennzeichen (ME) und das Pedelec gestohlen worden waren. Sie alarmierte die Polizei, die ein Ermittlungsverfahren einleitete und das Motorrad zur internationalen Fahndung ausschrieb.

Die Polizei fragt:

Wer hat in der genannten Zeit an der Kranichstraße verdächtige Personen beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein unter 02173 9594-6350 jederzeit entgegen.

