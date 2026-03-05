Polizei Mettmann

POL-ME: Rettungshubschrauber im Einsatz: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - 2603033

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In Mettmann ist am Donnerstag (5. März 2026) ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.

Folgendes war nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen geschehen:

Gegen 12:50 Uhr wollte eine 32-jährige Mettmannerin mit ihrem VW vom Südring aus auf die Talstraße abbiegen. Hierbei missachtete sie einen 65 Jahre alten Motorradfahrer aus Krefeld, der auf dem Südring in Richtung Mettmann unterwegs war. Das Auto der Mettmannerin erfasste den Motorradfahrer, der zu Boden geschleudert und hierbei schwer verletzt wurde. Zeugen alarmierten daraufhin den Rettungsdienst und die Polizei.

Der Krefelder musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Mettmannerin wurde nach Kenntnis der Polizei nicht verletzt. Das Auto und das Motorrad waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei den Bereich rund um die Unfallstelle für den Verkehr.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell