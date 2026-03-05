POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2603032

Polizei Mettmann

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Langenfeld ---

Am Mittwochmorgen, 4. März 2026, kam es an der Kreuzung Theodor-Heuss-Straße / Lindberghstraße in Langenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 6:50 Uhr befuhr ein 50-jähriger Fahrer eines Citroen DS4 die Theodor-Heuss-Straße in Richtung Solinger Straße, als ihm die entgegenkommende Fahrerin eines unbekannten weißen Kleinwagens beim Linksabbiegen die Vorfahrt nahm. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, machte er eine Vollbremsung, woraufhin ihm der hinter ihm fahrende 47-jährige Fahrer eines Toyota Proace auffuhr. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Unfallverursacherin oder der -verursacher hatte sich entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

