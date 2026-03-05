POL-ME: Fiat Ducato gestohlen: Polizei bittet um Hinweise - 2603029
Erkrath (ots)
In der Zeit von Dienstag, 3. März 2026, bis Mittwoch, 4. März 2026, wurde in Erkrath ein Fiat Ducato entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.
Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:
Am Dienstagmorgen sah ein 45-jähriger Erkrather seinen zehn Jahre alten weißen Fiat Ducato gegen 9:30 Uhr zuletzt am Straßenrand an der Wagnerstraße in Höhe der Hausnummer 3 stehen. Am Mittwochmorgen bemerkte er gegen 7:45 Uhr, dass das Fahrzeug gestohlen worden war und alarmierte die Polizei.
Die Einsatzkräfte schrieben das Auto mit Mettmanner Kennzeichen (ME) zur internationalen Fahndung aus.
Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt:
Wer hat zur Tatzeit an der Wagnerstraße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath unter 02104 9480-6450 jederzeit entgegen.
