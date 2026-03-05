Polizei Mettmann

POL-ME: Zusammenstoß bei Überholmanöver: zwei Schwerletzte - 2603026

Wülfrath (ots)

Am Mittwoch, 4. März 2026, sind bei einem Autounfall in Wülfrath drei Personen verletzt worden - zwei davon schwer.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 14:30 Uhr war ein 25-jähriger Velberter mit seinem Renault Master auf der Rützkausener Straße in Richtung Flandersbacher Straße unterwegs. In Höhe der Überführung "Am Sportplatz" soll er nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zum Unfallhergang mit überhöhter Geschwindigkeit und trotz Überholverbot an einer unübersichtlichen Stelle ein Auto sowie einen Linienbus überholt haben. Hierbei stieß er mit einem entgegenkommenden Mini Cooper einer 63-jährigen Wülfratherin zusammen.

Der 25-Jährige wurde leicht und die 63-Jährige sowie ihre 24-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Schwerverletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Bei der Unfallaufnahme ergaben sich für die Polizistinnen und Polizisten Anzeichen dafür, dass der 25-jährige Velberter unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief mit 0,24 Promille positiv. Der Deutsche gab an, am Vorabend auch Cannabis konsumiert zu haben. Die Einsatzkräfte ordneten zur weiteren Beweisführung eine ärztliche Blutprobe an und leiteten entsprechende Verfahren gegen ihn ein. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Die Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsmittel ab und die Autos wurden stark beschädigt abgeschleppt.

