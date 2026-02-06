PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nichts zu holen für Einbrecher

Olsbrücken (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Weil sie offenbar dachten, dass noch "etwas zu holen" sein könnte, sind Einbrecher in eine leerstehende Gaststätte in der Hauptstraße eingedrungen. In der Nacht zu Freitag fiel gegen 1.40 Uhr auf, dass die Eingangstür offensteht und der Alarm aktiv ist.

Die ausgerückte Streife stellte vor Ort fest, dass die Täter das Türschloss aufgebrochen haben. Im Gebäude befand sich jedoch niemand mehr. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts - vermutlich, weil die Eindringlinge nichts fanden, da der Gaststättenbetrieb bereits vor Monaten eingestellt wurde. Zurück blieb lediglich der angerichtete Sachschaden an der Eingangstür.

Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf mögliche Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 mit der Kripo Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

