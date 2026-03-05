Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei stellt mutmaßlichen Raser: Auto beschlagnahmt - 2603027

Velbert

Die Polizei hat am Mittwochabend (4. März 2026) einen 21-jährigen Autofahrer gestoppt, der mit seinem Audi mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch Velbert gerast sein soll.

Folgendes war geschehen:

Gegen 1 Uhr fiel einer Zivilstreife der Fahrer eines schwarzen Audis auf, der sich augenscheinlich mit zwei weiteren Autofahrern ein Beschleunigungsrennen auf der Heiligenhauser Straße lieferte. Die Polizisten verfolgten den Audi, der, nachdem die anderen beiden Fahrzeuge auf anderen Wegen davonfuhren, mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Velberter Innenstadt weiterfuhr.

Hierbei fuhr der Audi nach Messungen der Polizeibeamten mitunter mit über 100 Stundenkilometern. Die Zivilstreife forderte Verstärkung an und schlussendlich gelang es uniformierten Kräften der Polizeiwache Velbert, den Fahrer auf der Heidestraße anzuhalten und zu kontrollieren.

Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 21-jährigen Deutsch-Marokkaner aus Velbert. Es ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Er musste daher mit zur Wache, wo ihm zur weiteren Beweisführung eine Blutprobe entnommen wurde. Das Auto des jungen Mannes wurde ebenso wie sein Führerschein beschlagnahmt. Gegen den 21-Jährigen wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

Die Ermittlungen zu den anderen beiden Autofahrern, die sich ebenfalls an dem Rennen beteiligt haben sollen, dauern an.

Hierzu fragt die Polizei:

Wer hat zur angegebenen Zeit am Mittwochabend (4. März 2026) verdächtige Fahrzeuge in Velbert beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Velbert unter der Rufnummer 02051 946-6110 jederzeit entgegen.

