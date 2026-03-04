Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2603023

Bild-Infos

Download

Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

In der Nacht zu Mittwoch (4. März 2026) drangen bislang unbekannte Tatverdächtige gewaltsam in die Halle einer Firma an der Haberstraße ein. Gegen 0:40 Uhr wurde der Alarm des Unternehmens ausgelöst. Kurze Zeit später bemerkte der Wachdienst, dass Unbekannte zwei große Löcher in die Wand einer Halle geschlagen hatten. Ob sie durch die Durchbrüche ins Innere des Gebäudes gelangen und etwas entwenden konnten, wird derzeit noch ermittelt. Der entstandene Sachschaden an der Hallenwand liegt im fünfstelligen Bereich.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

Bislang unbekannte Tatverdächtige brachen im Zeitraum zwischen 8. Februar 2026, 4 Uhr, und Dienstag (3. März 2026), 16 Uhr, in eine Wohnung eines Hauses an der Odenwaldstraße ein. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten der oder die Täterinnen oder Täter in die Wohnung, indem sie ein Fenster aufhebelten. Sie durchsuchten Schränke und Schubladen, entwendeten allerdings ersten Erkenntnissen zufolge nichts. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Am Montagabend (2. März 2026) versuchten bislang unbekannte Einbrecher gegen 22.50 Uhr in ein Wohnhaus an der Hauptstraße einzudringen. Auf einer Videoaufzeichnung sind vier Männer zu sehen, von denen sich einer am Schloss der Eingangstür zu schaffen macht. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- circa 25 bis 35 Jahre alt - schlank - trug eine blaue Jeans und einen hellen Kapuzenpullover

Ein weiterer Mann, der an der Tat beteiligt gewesen sein könnte, kann wie folgt beschrieben werden:

- circa 25 bis 35 Jahre alt - normale Statur - trug helle Kleidung - hatte kurze Haare

Den Tätern gelang es nicht, in das Haus zu kommen. Wie hoch der entstandene Sachschaden durch den Einbruchsversuch ist, wird derzeit noch ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell