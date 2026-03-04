Polizei Mettmann

POL-ME: Streifenwagen bei Verfolgungsfahrt verunfallt: Tatverdächtiger von Spezialkräften festgenommen - 2603020

Monheim am Rhein / Düsseldorf (ots)

Am Dienstag (3. März 2026) ist bei der Verfolgung eines flüchtigen Fahrzeugs auf der A 59 bei Düsseldorf ein Streifenwagen der Kreispolizeibehörde Mettmann verunfallt. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. Der Flüchtige konnte im weiteren Verlauf durch Spezialkräfte in Düsseldorf-Wersten festgenommen werden.

Vorausgegangen war dem Unfall und der späteren Festnahme folgender Sachverhalt:

Am Montag (2. März 2026) soll ein 41 Jahre alter Niederländer ohne festen Wohnsitz die Familie seiner ehemaligen Lebensgefährtin in Monheim am Rhein mit einer Schusswaffe bedroht haben. Die Polizei fahndete nach dem Tatverdächtigen, konnte diesen zunächst aber nicht antreffen. Einen Tag später fiel der Besatzung eines Streifenwagens dann aber gegen 16:50 Uhr der Beschuldigte auf, der in einem Mietwagen im Berliner Viertel unterwegs war.

Als die Beamtinnen und Beamten den Mann anhalten und überprüfen wollten, fuhr dieser mit hohem Tempo über die A 59 davon. Bei der Verfolgung des Wagens verloren die Einsatzkräfte die Kontrolle über ihren Streifenwagen und gerieten bei der Abfahrt in Garath von der Fahrbahn. Der Streifenwagen landete im Grünstreifen und war danach nicht mehr fahrbereit - glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Im Zuge weiterer Ermittlungen konnte der Wagen des Flüchtigen in Düsseldorf-Wersten angetroffen werden. Spezialkräfte der Polizei konnten den bereits polizeilich in Erscheinung getretenen Mann vor Ort in Gewahrsam nehmen und zur Wache bringen. Eine Waffe konnte im Rahmen von Durchsuchungen bislang nicht aufgefunden werden. Gegen den 41-Jährigen wurden entsprechende Verfahren eingeleitet - unter anderem auch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Ermittlungen hinsichtlich des Bedrohungssachverhaltes dauern an.

